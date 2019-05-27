Eşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktı

57 yıllık evli Zeynep ve Mehmet Katan'dan 5 gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde çiftin, merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak'ta oturdukları eve gitti. Yakınları, bahçeye girdiğinde Katan çiftini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Zeynep Katan'ın 3 yerinden, Mehmet Katan'ın ise karnından vurulduğu saptandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Katan'ın, eşini av tüfeği ile ateş ederek öldürüp, daha sonra aynı tüfekle kendini karnından vurarak yaşamına son verdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede de eşyalarda herhangi bir dağınıklık veya şüpheli başka bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

EVİNİ BAĞIŞLAMIŞ

1990 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir okulda hademelik yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Mehmet Katan ile eşinin çocukları olmadığı öğrenildi. Birkaç kez umreye giden ve oturduğu müstakil evi de birkaç yıl önce bir vakfa bağışladığı öğrenilen Katan çiftinin ölümü, akrabalarını üzdü. Olayın şokunu yaşayan yakınları, Mehmet Katan'ın kendilerine her zaman "Allah ölümün hayırlısını versin" dediğini aktardı.

Katan çifti, sabah saatlerinde Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.