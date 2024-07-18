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Güncel

Eşini vahşice öldüren cani için istenen ceza belli oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Vasfiye Emekdar'ın (57) tutuklu eşi Vedat Emekdar'ın (59) yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
Eşini vahşice öldüren cani için istenen ceza belli oldu
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Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat Emekdar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında gelen raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Emekdar, cinayetten pişman olduğunu ve verilecek cezaya razı olduğunu söyledi. Sanık avukatı, esas hakkında savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- OLAY

Ödemiş ilçesinde 26 Şubat 2022'de polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine çiftin Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşadığı eve gitmiş, Vasfiye Emekdar'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, eşi Vedat Emekdar'ın bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Vedat Emekdar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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