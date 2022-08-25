Eşini ve 3 kızını öldürdü, ifadesi ortaya çıktı

Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, gece saatlerinde eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

Eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Karaaslan'ın, ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dediği öğrenildi.

ŞIRNAK'TA KOMŞULAR VAHŞETİ GERÇEKLEŞTİREN BABAYI ANLATTI

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu katleden Hasan Karaaslan'ın komşuları, zanlının psikolojik sorunları olduğunu, bu yüzden katliamı yapmış olabileceğini söyledi.

Komşularından Ali Yıldırım, Karaaslan'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Ali Yıldırım, "Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. Balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum" dedi.

Muhittin Özcan ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Özcan, "Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" şeklinde konuştu.

BİTİŞİK EVDE UYUYAN 2 ÇOCUK, KOMŞULAR SAYESİNDE KURTULMUŞ

Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşini ve 3 kızını öldüren Hasan Karaaslan'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı. Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören Karaaslan'ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.

8 çocuğu olan Hasan Karaaslan'ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz'e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hasan Karaaslan'ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atmaya başlayan eşini öldürdüğü belirtildi.

TUTUKLANDI

Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ŞIRNAK'TA VAHŞİCE KATLEDİLEN ANNE VE 3 KIZI DEFNEDİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde kocası tarafından katledilen Leyla Karaaslan ve 3 kızı baba evinin olduğu Tılela köyünde defnedildi.

Kocası Hasan Karaaslan tarafından 3 çocuğuyla birlikte uykuda pompalı tüfekle öldürülen Leyla Karaaslan (40) ve 3 çocuğu Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan yapılan otopsiden sonra cenazeleri baba evine getirildi. İdil'e bağlı Tılela köyüne getirilen cenazeler köy camisinde cenaze namazları kılındı. Daha sonra tabutları omuzlar üzerinde ve ağıtlar eşliğinde köyün mezarlığına getirilerek defnedildi. Defin sırasında Leyla Karaaslan'ın yakınları ağıtlar yakarak ağladı.