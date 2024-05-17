Eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi

Olay, öğle saatlerinde Kale Mahallesi, Mürsel 3. Sokak'ta meydana geldi. Hasan Orhan boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ile görüşmek için yaşadığı eve giderken sokakta karşılaştı. Orhan çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Hasan Orhan, eşi Nazegül ve yanındaki baldızı Meryem Karakoç'u tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Orhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Orhan doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden eşi ve baldızı da olay yeri incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.