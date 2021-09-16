Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı

DHA 16 Eylül 2021 Perşembe 15:59 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 16:00

Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi E.T.'nin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Silah sesi üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Restoranın camları parçalanırken, saçmaların isabet ettiği Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile Özgür adlı çalışanlar yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erhan T., polislerin gelmesi üzerine tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkıştı. Erhan T., bir süre bu şekilde kendisini öldüreceğini söyleyerek polis ve sağlık ekiplerini yaklaştırmadı. Daha sonra ikna edilen Erhan T., tüfeği bırakarak teslim oldu. Erhan T. gözaltına alındığı sırada çevredeki kalabalık linç girişiminde bulundu. Polis, şüpheliyi güçlükle kalabalığın arasından çıkarıp, ekip aracına götürdü. Kalabalık Erhan T.'nin otomobilini de tekmeleyerek yumrukladı.

Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenilen E.T. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.