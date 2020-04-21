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Kocasının uyuduğunu düşünerek cesediyle 2 gün yaşadı! Alman kadından kötü haber

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2019 yılında eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün boyunca cansız bedeniyle yaşayan Alman vatandaşı kadın da evinde ölü bulundu.

IHA21 Nisan 2020 Salı 11:22 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:38
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Geçen sene 13 Kasımda meydana gelen olayda, Alanya’nın Obagöl Mahallesi’nde yerleşik olarak Alman Ludwrg Reinhold Hilman Hundsdorfor (75) isimli eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle yaşayan Sylva Waltraud Umissky’den (51) kötü haber geldi.

ALMAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Alman kadından 4 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Umissky’in evine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından gün gece saatlerinde içeri girdi. İçeri giren ekipler Umissky’in cansız bedeniyle karşılaştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Umissky’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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