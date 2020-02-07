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Eşinin darbetmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen kadının ifadesi evde alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşinden gördüğü şiddet nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen kadının ifadesi babaevinde alındı.

AA07.02.2020  11:44 - Güncelleme: 07.02.2020  11:44

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı, doktor, psikolog ve avukattan oluşan komisyon, darp sonucu yatağa bağımlı olan ve ifade vermeye gelemeyen iki çocuk annesi 24 yaşındaki Kibariye S'nin babaevine gitti.

Doktor tarafından muayenesi yapılan kadının ifadesi, avukat ve psikolog huzurunda alındı.

Kibariye S, savcıya verdiği ifadede, eşi Selim S'nin kendisine şiddet uyguladığını belirterek, kavga sırasında evden kaçarak kayınvalidesinin evine gidip durumu anlattığını kaydetti.

Kayınvalidesinin durumu öğrenince eşine tepki gösterdiğini ifade eden Kibariye S, "Eşim daha sonra eve giderek alkol aldı. Benim ağzımdan ve burnumdan kan geliyordu, benimle ilgilenmedi, sonra da bayılmışım." beyanında bulundu.

Kibariye S'nin ağabeyi Burhan Gezgin de eniştesinin kardeşine daha önce de şiddet uyguladığını dile getirerek, cezaevindeki eniştesinin cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Gebze ilçesinde eşi Kibariye S'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Selim S, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, 30 Ocak'ta eşinin şikayetçi olması nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Eşinin uyguladığı şiddet sebebiyle ağır yaralanan Kibariye S, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde 24 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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