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Eşiyle görüntülü konuşan turistin cep telefonunu çaldılar

Adana'da eşiyle telefonda görüntülü konuşan Ürdünlü turistin cep telefonunu alıp kaçan iki zanlı polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

IHA05.02.2020  10:20 - Güncelleme: 05.02.2020  10:20

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Ürdünlü Tarık Muhammed Awad (44), bir iş için Adana’ya geldi. İşini bitirdikten sonra Awad, Merkez Park’a gezmeye gitti. Awad, parkta gezerken eşini de cep telefonuyla görüntülü arayıp ona da parkı gösterip anlatmaya başladı. Bu sırada yanına yaklaşan motosikletli iki şahıstan arkada oturan cep telefonunu alıp kaçtı. Ürdünlü turist neye uğradığını şaşırırken bağırıp yardım isteyip şahısların da arkasından koştu. Ancak turist, motosikletli kapkaççılara yetişemedi. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis çevredeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasını izleyerek zanlıları bulmaya çalıştı. Polis şüphelendiği motosikletli iki zanlıyı Tarık Muhammed Awad’a gösterdi. Turist izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların bu kişiler olduğunu belirterek motosikleti süren şahsın sağ elinin üzerinde gül dövmesi olduğunu da söyledi. Polis yaptığı çalışma sonucunda zanlıların Kemal Ç.(24) ve E.B.(15) olduğunu motosikleti Kemal Ç.’nin kullandığını, cep telefonunu E.B.’nin çaldığını saptadı. Yapılan bu tespitin ardından polis Sinanpaşa Mahallesindeki zanlıların evine baskın yaptı. Yaşı küçük olan zanlı çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlı ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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