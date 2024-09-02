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Eşine küs olduğu için eve gitmeyen koca aracında ölü bulundu

Manisa'da, 4 gündür eşiyle küs olan ve eve gitmeyen 57 yaşındaki Ömer Yılmaz, park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

DHA2 Eylül 2024 Pazartesi 23:34 - Güncelleme:
Eşine küs olduğu için eve gitmeyen koca aracında ölü bulundu
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Olay, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akgedik TOKİ'deki bir sitede bekçi olarak çalışan 5 çocuk babası Ömer Yılmaz, iddiaya göre, 4 gün önce tartıştığı eşine küs olması sebebiyle kırsal Maldan Mahallesi'ndeki evine gitmedi.

OTOMOBİLİNDE KALMAYA BAŞLADI

Yılmaz, Muradiye Mahallesi'ndeki 45 AE 616 plakalı otomobilinde kalmaya başladı. Otomobilden kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ACILI EŞ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine getirilen eşi Hasibe Yılmaz, eşini teşhis ederek, sinir krizi geçirdi. Acılı eş ambulansa alınırken, cenaze savcılığın incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

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