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  • Eşiyle sorun yaşayan adam TEM'de aracından inerek arabaların önüne atladı
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Eşiyle sorun yaşayan adam TEM'de aracından inerek arabaların önüne atladı

İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda, eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal Direk isimli bir vatandaş, TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Eşiyle sorun yaşayan adam TEM'de aracından inerek arabaların önüne atladı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Kemal Direk, iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu. İşyerine ait 34 FUF 763 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Direk, aracı yol kenarına park ederek araçtan indi. Bir anda yola doğru koşan Direk'e, K.A'nın kullandığı 34 GA 253 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Direk'in kullandığı otomobilde, Direk'e ait eşyaların bulunduğu bir valiz ile not bulundu. Direk'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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