İSTANBUL 1°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti
Güncel

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

ÇORUM'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

DHA08.02.2020  13:04 - Güncelleme: 08.02.2020  13:04

Önceki gün yaşanan olayda, S.S. (45) adlı kadın, eşi A.S. ile tartıştıktan sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geldi. Telefonla eşine ulaşamayan koca da peşinden geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Durumu fark eden polis ekipleri, çifti ayırıp, A.S.’yi eşinden uzaklaştırdı.

Ancak bu sırada kadın, çantasından çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Polis, kadını etkisiz hale getirip, silahı almak istedi. Ancak bu sırada silah yeniden ateş aldı. Şans eseri can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, S.S. etkisiz hale getirildi.

O ANLAR KAMERADA

Sinir krizi geçiren kadın, polis ekiplerince sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı. Otogarda yaşananlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, çantasından çıkardığı tabancayla rastgele ateş eden kadına polis ekiplerinin müdahale ettiği, müdahale sırasında da kadının elindeki silahın ateş aldığı görülüyor.

İletişim Başkanı Altun'dan ''Barışın anahtarı Türkiye'' videosu paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Van'da çığ düştü
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.