Eşiyle tartıştı, 'Benden kurtulacaksınız' diyerek intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk eden eşiyle konuşup barışmak için kayınpederinin evine giden halı yıkama dükkanı sabihi ve 2 çocuk babası Yılmaz S., eşiyle tekrar tartışmaya başladı.

Yılmaz S., eşinin otomobilin arka camına kaldırım taşı fırlatıp 'Hepiniz benden kurtulacaksınız' diye bağırdı. Ardından kendi aracından tabancasını alıp, başına ateş etti. Kanlar içiresinde yere yığılan Yılmaz S.'nin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.