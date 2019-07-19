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Eşiyle tatil yapan kadın küvette ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki bir termal otelde eşiyle birlikte tatil yapan Hatice Aydın(55), küvette ölü bulundu. Sara hastası olduğu öğrenilen Aydın'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

  • DHA
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Olay sabaha karşı saat 04.30 sıralarında İhsaniye ilçesi Yaylabağı Beldesi'nde bir termal otelde yaşandı. Eşiyle tatil yapan Hatice Aydın, eşi Bilal Aydın'ın(56) uyuduğu sırada banyodaki küvete girdi. Sabah karşı uyanan Bilal Aydın, eşini göremeyince banyoyu kontrol etti. Eşini küvette hareketsiz halde bulan Aydın, otel görevlilerinden yardım istedi. Otele gelen sağlık ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sara hastası olduğu belirtilen Hatice Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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