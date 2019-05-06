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Eski ADÜ rektörü ve eşi FETÖ'den açığa alındı

Aydın'da, Adnan Menderes Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile eşi 'FETÖ' ve yolsuzluk' iddiasıyla açığa alındı.

  • AA
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Aydın'da, Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) eski rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile eşi açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, eski rektör ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Bircan, üniversite tarafından "Fetullahçı Terör Örgütü 'FETÖ' ve yolsuzluk" iddiasıyla hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Bircan'ın, Aydın Meslek Yüksek Okulu'nda çalışan eşi Hatice Bircan'ın da FETÖ kapsamında görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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