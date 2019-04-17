Eski astronot Owen Garriott 88 yaşında hayatını kaybetti

NASA yetkilileri, eski astronot ve uzun süreli uzay uçuşu öncüsü 88 yaşındaki Owen Garriott'ın Pazartesi günü Alabama, Huntsville'deki evinde öldüğünü bildirdi. Garriott, Skylab uzay istasyonunda 60 ve Space Shuttle Columbia görevinde 10 gün olmak üzere uzayda toplam 70 gün geçirdi.

Garriott, NASA'ya katılmadan önce Stanford Üniversitesi'nde mühendislik profesörlüğü yaptı. NASA kariyerinden sonra çeşitli havacılık şirketleri için çalıştı, yardımcı profesör olarak ders verdi ve zorlu ortamlarda bulunan mikroplar üzerine araştırmalar yaptı.

Ayda yürüyen ikinci adam Buzz Aldrin, Garriott'un ölümü hakkında, "Astronot Owen Garriott iyi bir arkadaş ve inanılmaz bir astronottu. Bugün büyük bir üzüntü duyuyorum." dedi.

OWEN GARRİOTT KİMDİR?

Garriott, 22 Kasım 1930'da Oklahoma'da bir ilçe olan Enid'de doğdu ve Oklahoma Tarih Kurumu'na göre Enid Lisesi'nden mezun oldu. 1953 yılında Oklahoma Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği alanında lisans derecesi aldı.

1953'ten 1956'ya kadar ABD Deniz Kuvvetleri'nde elektronik subayı olarak görev yaptı. Daha sonra 1957'de Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ve 1960 yılında İSG doktora derecesini aldı. Stanford'da elektronik ve fizik dersleri verdi ve Haziran 1965'te Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından bilim-astronotu olarak seçildi.

Jet pilot kalifikasyonu alan Garriott, 1966'da ABD Hava Kuvvetleri Pilot Eğitim Programını tamamladı ve 1973'te Phillips Üniversitesi'nden onursal bilim doktora derecesi aldı.

Garriott'ın Skylab 3'teki ilk uzay uçuşu, İSG'ye göre 28 Temmuz - 25 Eylül 1973 arasındaydı. Bu görevde, kendisi ve iki ekip arkadaşı, uzayda toplam 1.427 saat boyunca bilim ve tıp alanında büyük deneyler yaptı. Skylab'ın dışındaki üç ayrı alanda Garriott 13 saat 43 dakika geçirdi.

28 Kasım 1983'te Garriott, Spacelab 1 uluslararası bilim istasyonunun ilk uçuşunu içeren Space Shuttle STS-9'da ikinci uzay uçuşunu yaptı. Bu misyon ilk uluslararası mekik ekibini ve yük taşıma uzmanlarını taşıdı. Bu uçuşta, uzayda ilk insanlı amatör radyo operasyonlarını da yaptı. 1986 yılında, Garriott, İSG'ye göre NASA'dan özel iş yapmak üzere istifa etti.

Uzayda bir yıla yakın zaman geçiren ve NASA'nın meşhur ikizler deneyinin kahramanı olan Scott Kelly, Garriott'ı uzun süreli uzay uçuşunun öncüsü olarak adlandırdı.