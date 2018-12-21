Eski Bakan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında 12,5 yıl hapis
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Yüksel Karababa, 12,5 yıl hapisle cezalandırıldı.
- AA
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın (75) Sirkeci'deki bir kafede bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Yüksel Karababa, ''kasten öldürme'' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yüksel Karababa ve avukatı katıldı.
Dosyanın karara bağlanacağının açıklanması üzerine son sözü sorulan sanık Karababa, ''Tüm sevdiklerimden özür dilerim. Bu olayların olmasını istemezdim.'' dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Karababa'nın ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlemesi ve geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı, 12 yıl 6 aya düşürdü.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Mehmet Ercan Vuralhan'ın, 18 Nisan'da Yüksel Karababa tarafından bıçaklandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.
İddianamede, Karababa'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.