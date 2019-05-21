Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in annesi toprağa verildi

Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene, cenaze namazına, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Şentop ve beraberindekiler, Güzel ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Zahide Sevim Güzel'in naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı mezarlığında toprağa verildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Şentop, Zahide Sevim Güzel'in tabutuna omuz verdi.

TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri camiye gelişinde, Güzel'in yakınlarına taziyelerini iletti. Şentop, daha sonra cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Cenaze namazı öncesinde camiye gelen eski Devlet Bakanı Güldal Akşit de Güzel'in ailesine başsağlığı diledi.

Zahide Sevim Güzel'in cenazesi daha sonra Gölbaşı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.