28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0528
  • 6,7581
  • 247.433
  • 85.154
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in annesi toprağa verildi

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in annesi Zahide Sevim Güzel (93), son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefat eden annesi Zahide Sevim Güzel'in cenaze törenine iştirak etti.

  • AA
  • 20
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene, cenaze namazına, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Şentop ve beraberindekiler, Güzel ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Zahide Sevim Güzel'in naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı mezarlığında toprağa verildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Şentop, Zahide Sevim Güzel'in tabutuna omuz verdi.

TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri camiye gelişinde, Güzel'in yakınlarına taziyelerini iletti. Şentop, daha sonra cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Cenaze namazı öncesinde camiye gelen eski Devlet Bakanı Güldal Akşit de Güzel'in ailesine başsağlığı diledi.

Zahide Sevim Güzel'in cenazesi daha sonra Gölbaşı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Rekor geliyor... 10 bin kişi işe alınacak

Rekor geliyor... 10 bin kişi işe alınacak

Kabe'nin içinde ne var?

Kabe'nin içinde ne var?

Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! Büyük tehlike...

Aydın'da balıkçıların ağına takıldı! Büyük tehlike...

Dehşete düşüren görüntü! Kadınların elbiselerini yırtıp dövdüler

Dehşete düşüren görüntü! Kadınların elbiselerini yırtıp dövdüler

Üniversitedeki katliamda sır perdesi aralanıyor: Rahatla şimdi, vurdum hepsini

Üniversitedeki katliamda sır perdesi aralanıyor: Rahatla şimdi, vurdum hepsini

Ünlü çifte dehşeti yaşatmışlardı... Flaş gelişme

Ünlü çifte dehşeti yaşatmışlardı... Flaş gelişme

Kayıp Ecrin'le ilgili kan donduran itiraflar

Kayıp Ecrin'le ilgili kan donduran itiraflar
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Afrika'dan Diyarbakır'a göçleri nesiller sürdü

Afrika'dan Diyarbakır'a göçleri nesiller sürdü

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA