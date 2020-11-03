İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4861
  • EURO
    9,9271
  • ALTIN
    517.953
  • BIST100
    1139.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu vefat etti
Güncel

Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu vefat etti

Eski bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

AA03 Kasım 2020 Salı 13:02 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 13:04
ABONE OL

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun babası olan ve bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ahmet Samsunlu'nun cenazesi, yarın Çorum Merkez Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

- Öz geçmişi

Prof. Dr. Samsunlu,1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı.

Ahmet Samsunlu, 44. hükümet döneminde İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.