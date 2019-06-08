Eski başkan yardımcısı evinde ölü bulundu
Batman Belediyesi personellerinden ve belediye eski başkan yardımcısı olan Ercan Gün evinde ölü bulundu.
- İHA
Batman Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kayyum olarak görevlendirilen Ertuğ Şevket Aksoy'un da Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ercan Gün evinde ölü bulundu. Ercan Gün'ün ölüm nedeni araştırılırken cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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