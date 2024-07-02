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Güncel

Eski belediye başkanı silahlı çatışmada öldürüldü!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada ilçeye bağlı Tunca Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:15 - Güncelleme:
Eski belediye başkanı silahlı çatışmada öldürüldü!
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Ardeşen Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında Atatürk Caddesi'ndeki özel bir iş yerinde başlayan tartışmanın caddeye taştığı belirtildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflardan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin, Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Şüpheli şahıslar güvenlik güçleri tarafından hızla tespit edilmiş olup iki kişi yakalanmış, bir kişinin yakalanma çalışmaları devam etmektedir."

  • eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz
  • rize
  • ardeşen

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