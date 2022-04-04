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Güncel

Eski Belediye Başkanı Toprak tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

IHA4 Nisan 2022 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 22:07
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 kişi gözaltına alındı. Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Avcılar eski Belediye Başkanı Benli ile aralarında aktif çalışan 7 belediye personelinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

  • Handan Toprak Benli
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