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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 'CHP’nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim' sözleriyle istifa etti.

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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti. Hazinedar, 4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. 

CHP, MİLLETİN DEĞERLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALDI

"Milletin değerlerini ayaklar altına almış olmanın vebali ile sizleri baş başa bırakıyorum" diyen Hazinedar, CHP içindeki sorunlu siyaset anlayışına dikkat çektiği bir dilekçe ile partisinden istifa etti. 

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