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Eski Boydak Holding yöneticisinin eşi FETÖ'den 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Boydak Holding yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak'a, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Müjgan Boydak ve avukatları hazır bulundu.

Önceki celse sunduğu mütalaasını yineleyen savcı, gizli tanık beyanları, bunların sanığın örgüt içinde sorumluluk sahibi kişilerden "abla" pozisyonunda olduğu, FETÖ'ye yardım ettiği, örgüt adına yapılan organizasyonlarda para topladığı yönündeki beyanları, kapatılan Melikşah Üniversitesine 50 bin lira havale gönderdiği ve FETÖ'den yargılanan kişilerle yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarının kesişmesi nedeniyle Müjgan Boydak'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin konuşmalarının ardından mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Müjgan Boydak, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Boydak'a, "silahlı terör örgüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerinden Mustafa Boydak da "FETÖ'ye üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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