Eski büyükelçi Fındık'a FETÖ üyeliğinden mahkumiyet

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada eski büyükelçi Ali Fındık'ın avukatı hazır bulundu. Sanıkla tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Savcının önceki celsede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istediği Fındık, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddetti.

17-25 Aralık soruşturmalarından sonra büyükelçi olarak atandığını, ByLock kullanmadığını ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını anlatan Fındık, "İşlemediğim suçun cezasını 27 aydır çektiğimi düşünüyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Sanığın avukatı Ömer Faruk Bozdemir de müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti beyanları dinledikten sonra müzakereye çekildi. Müzakerenin ardından Fındık'ın, takdiri indirimle birlikte "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte Fındık'ın tahliyesini de kararlaştırdı.

Kosta Rika'da büyükelçilik görevinde bulunan Fındık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce merkeze çekilmiş, ardından görevden alınmış ve tutuklanmıştı.

İddianamede de Fındık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.