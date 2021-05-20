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Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. 'nitelikli cinsel saldırı' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:04
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Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık U.K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan heyet, sanık U.K. hakkında "tehdit" ve "cinsel saldırı" suçlarından ayrı ayrı dava açılsa da sanığın eyleminin "nitelikli cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık U.K'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle her iki suçtan verilen cezalarda indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık U.K'nin, 23 yaşındaki Z.Y'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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