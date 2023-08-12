Haberet adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini ifade ederek, tüm Türkiye'den özür diledi.

CHP'de seçim hezimetinin ardından başlayan değişim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa nasıl geldiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun solcu olmadığını söyleyen Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey solcu değil, iddia ediyorum o masadaki en sağcı kişi Kemal Bey'dir. Partiye getirip partiye kaydeden biri olarak söylüyorum. Ben ikinci bölgedeydim ve liste başıydım. Kemal bey 4. sıradaydı. Ben genel sekreter yardımcısı olarak hep birinci sıradaydım, Kemal bey hep alttaydı."

Sevigen, "Kemal bey ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. İnsan yaptığı iyiliklerden sorumlu değildir, devamında gelecek kötülüklerden sorumludur. Gelinen noktada bütün CHP'lilere zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum" diye konuştu.

"CHP'DEN DERSİM'İN İNTİKAMINI ALIYOR"

