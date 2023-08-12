İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2023 Cumartesi / 26 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye kaydettiğim için tüm Türkiye'den özür dilerim
Güncel

Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye kaydettiğim için tüm Türkiye'den özür dilerim

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini belirterek, 'Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim.' dedi.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
Eski CHP Milletvekili Sevigen: Kılıçdaroğlu'nu partiye kaydettiğim için tüm Türkiye'den özür dilerim
ABONE OL

Haberet adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettiğini ifade ederek, tüm Türkiye'den özür diledi.

CHP'de seçim hezimetinin ardından başlayan değişim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa nasıl geldiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun solcu olmadığını söyleyen Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey solcu değil, iddia ediyorum o masadaki en sağcı kişi Kemal Bey'dir. Partiye getirip partiye kaydeden biri olarak söylüyorum. Ben ikinci bölgedeydim ve liste başıydım. Kemal bey 4. sıradaydı. Ben genel sekreter yardımcısı olarak hep birinci sıradaydım, Kemal bey hep alttaydı."

"ÖZÜR DİLERİM HATA YAPMIŞIM"

Sevigen, "Kemal bey ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. İnsan yaptığı iyiliklerden sorumlu değildir, devamında gelecek kötülüklerden sorumludur. Gelinen noktada bütün CHP'lilere zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum" diye konuştu.

"CHP'DEN DERSİM'İN İNTİKAMINI ALIYOR"

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun politikaları hakkında, "Kılıçdaroğlu, CHP'den Dersim'in intikamını alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.