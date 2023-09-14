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Eski CHP'linin 5 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu: Kılıçdaroğlu Amerikan projesi

CHP içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu Örsan Öymen'in Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlıkta muhtemel rakip olacağı öne sürüldü. Bunun ardından Örsan Öymen'in kardeşi olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 2018 yılında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Öymen, 2018 yılında Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun 'Amerikan projesi' olduğunu söylemişti.

14 Eylül 2023 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Eski CHP'linin 5 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu: Kılıçdaroğlu Amerikan projesi
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Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kaosun hakim olduğu CHP, kurultaya hazırlanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Parti içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı belirtildi.

Öymen'in adaylığının konuşulmaya başlanmasının ardından geçmişte yapılan bir açıklama gündeme geldi.

'KILIÇDAROĞLU AMERİKAN PROJESİ'

Örsan Öymen'in kardeşi olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 2018 yılında Halk TV ekranlarında yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerikan projesi olduğunu söylemişti.

'AVRUPALI PARTİLER DE DESTEK OLUR'

Katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatan Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını ifade etmişti.

Öymen raporda, "Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur." cümlelerinin yer aldığını anlatmıştı.

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