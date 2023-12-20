Eski damat katliamı: silahlı saldırıda 4 kişi öldürüldü

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 3'ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı,, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ İÇİN TV KANALINA KATILMIŞLAR

Boşanan çiftin çocuk velayeti olayından dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.

Olay sonrası kaçan M.M.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol'un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı