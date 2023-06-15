Eski danışman Akşener'i yerden yere vurdu: Partiyi kendisi değil Pensilvanya'nın adamları yönetiyor

14 Mayıs seçimlerde masadan hop kalkıp hop oturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa haberlerini peş peşe alıyor. Seçimde alınan oy oranını az bulanlar ve parti içi demokrasiden dem vuranlar partiden art arda istifa etmeye başladı.

24 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ise 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşaması İYİ Parti'deki istifaların daha da artmasına neden oldu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli de seçim öncesinde istifa eden isimler arasındaydı.

PENSİLVANYA'NIN ADAMLARI

Parti yönetiminde FETÖ yanlılarının söz hakkı sahibi olduğunu iddia eden Özvarinli, "Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Yİ MERAL AKŞENER YÖNETMİYOR

İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına ve teşkilata vurgu yapan Özvarinli, İYİ Parti'nin Akşener tarafından yönetilmediğini de ileri sürdü. Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: