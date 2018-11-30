Eski Danıştay hakimi FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan eski Danıştay Tetkik Hakimi Celal Hocaoğlu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Hocaoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, Hocaoğlu'nun, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) üyesi olduğunu ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunma yapan Hocaoğlu, YARSAV'a üye olmasının örgütsel bir amaç taşımadığını ve "ByLock"u kullanmadığını ileri sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Hocaoğlu, beraatını istedi.

Sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere müzakereye çekildi.

Müzakere sonrası Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, mevcut deliller doğrultusunda Hocaoğlu'na, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.