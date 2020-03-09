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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya hapis cezası

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 15:57

Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

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