İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2020 Salı / 25 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8774
  • EURO
    9,3116
  • ALTIN
    484.25
  • BIST100
    1178.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı
Güncel

Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

13 Ekim 2020 Salı 08:09 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 08:09
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.