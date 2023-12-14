Eski eşi başından vurmuştu: Nursena'dan acı haber

Alınan bilgiye göre, Nursena Kozan, dün akşam saatlerinde Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, eski eşi Ş.Ş. tarafından başından vuruldu.

Sağlık ekiplerince özel bir hastanede tedavi altına alınan Kozan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

- OLAY

Dün akşam saatlerinde, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde, Ş.Ş, boşandığı eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmıştı. Ş.Ş. ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

