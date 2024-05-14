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Eski eşini katletti! Aynı silahla intihar etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren kişi, intihar etti.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:41 - Güncelleme:
Eski eşini katletti! Aynı silahla intihar etti
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Birkan Ekren (38) ile boşandığı Sevim Duman (34) arasında 14 Mayıs Mahallesi 4029 Sokak'taki evde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ekren, yanındaki tabancayla Duman'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekren, aynı silahla intihar etti.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Ekren de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Duman ve Ekren'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Duman'ın şubat ayında, o dönem boşanma aşamasında olan eşi Birkan Ekren'den tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu, şikayet üzerine Ekren hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, çiftin mart ayında da boşandığı öğrenildi.

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