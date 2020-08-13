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Eski eşini öldürmek için cezaevinden firar eden adam otogarda kıskıvrak yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden Ecevit Kıymaz (41), Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi, kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın üzerinden Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı çıktı. Kıymaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:04
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Ankara'da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıymaz, 2 gün önce Sincan Açık Cezaevi'nden firar etti. Kıymaz, kızı Kader K.'yı arayarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan eski eşi Ayşe O.'yu öldüreceğini söyledi. Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan Kader K., durumu polise bildirdi. Firarinin yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp, yerleştirildi.

NOT KAĞIDI BULUNDU

Ankara-Yozgat arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kıymaz'ın dün Sorgun ilçesine geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti.

Geniş kapsamlı arama çalışması başlatan polis, Ecevit Kıymaz'ı Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Kıymaz'ın üzerinde, eski eşi Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Ecevit Kıymaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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