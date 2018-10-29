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Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

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Ayşe Özcan’ın (38) Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan iş yerine giden Özay S. (43), bir süre tartıştığı eski eşine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

Boynuna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Özay S, olayın ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği'ne teslim oldu.

Özcan’ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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