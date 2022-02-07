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Eski eşini silah kabzasıyla yaraladı

Çorum'da, tartıştığı eski eşi Şenay Ç.'ye tabancayla ateş açan Mahmut Ç., mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaraladı. Mahmut Ç., gözaltına alındı.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:55
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Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Ç., 3 ay önce boşandığı Şenay Ç. ile sokakta karşılaştı. Aralarında tartışma çıkarken Mahmut Ç., tabancayla Şenay Ç.'ye ateş açtı. Mermiler Şenay Ç.'ye isabet etmeyince Mahmut Ç.'nin bir kez daha doğrulttuğu silahı tutukluluk yaptı. Bunun üzerine Mahmut Ç., eski eşinin başına yerden aldığı taş ve silahın kabzası ile vurdu. Çevredekiler müdahale ederken, kadın aldığı darbelerle yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı Şenay Ç.'yi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mahmut Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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