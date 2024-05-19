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Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sevda Ç. (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sezgin A. tarafından barışma teklifini reddettiği için sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

DHA19 Mayıs 2024 Pazar 07:23 - Güncelleme:
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
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Olay, saat 01.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce şiddetli geçimsiz nedeniyle ayrıldığı eski eşi Sevda Ç.'nin oturduğu apartmanın önüne gelen Sezgin A., burada beklemeye başladı. Bir süre sonra apartman önüne gelen Sevda Ç.'nin karşısına çıkan Sezgin A., eski eşine barışma teklifinde bulundu. İkili arasında çıkan tartışmada Sezgin A., eski eşi Sevda Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yığılan Sevda Ç.'nin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevda Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sezgin A.'nın yakalanması başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

  • sokak ortasında saldırı
  • boşanma sonucu şiddet
  • bıçaklanma olayı

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