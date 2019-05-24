Eski eşinin kocasının otomobilini yakmaya kalktı

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 22 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta park halindeki bir otomobili üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Bu sırada sahura kalkan Şahin Eren (28) durumu fark etti. Elinde su dolu iki kova ile dışarı çıkan Eren, suları aracının üzerine dökerek yanmaktan kurtardı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayı gerçekleştiren şahıs ise koşarak kaçtı. Şahin Eren durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Polisin yaptığı görüşmede Eren, bir süre önce Zeliha Eren (28) ile evlendiğini ve eşinin eski kocası Erol B.'nin (29) eşini hala sevdiğini ve onu unutamadığını söyleyerek kendilerini arayıp rahatsız ettiğini, olay günü de kendisini telefonla arayarak "Bu ne ki siz daha neler göreceksiniz" diye tehdit ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce de kendi evini kundaklamak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp denetimli serbestlikle serbest bırakılan zanlı, imza atmak için karakola giderken yakalandı. Zanlının ifadesinde otomobili yakmaya çalıştığını itiraf ederek, "Olay günü Şahin'i aradım, çocuklarımı görmek istedim. Ancak bana çocukları göremeyeceğimi söyleyip bir de hakaret etti. Ben de sinirlendim, gidip benzin aldım arabasına döküp yakmak istedim. Ancak daha sonra vazgeçip kendisini telefonla arayarak otomobilini yakmaya çalıştığımı söyleyip söndürmesini istedim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.