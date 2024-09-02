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Güncel

Eski eşinin yeni kocasını bıçaklayarak öldürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada, eşinin eski kocası tarafından göğsünden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Eski eşinin yeni kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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