AA 03 Nisan 2020 Cuma 14:10 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:21

Ateş, yaptığı açıklamada CHP'de son dönemde yaşanan ihraçlara tepki gösterdi.

CHP'nin, kuruluş ilkelerinin savunucusu olduğunu, kurulduğu günden beri Cumhuriyet'in değerlerini yıkmak isteyen yapıların karşısında durduğunu, kritik dönemlerde Türkiye'nin menfaatine olacak adımlar attığını aktaran Ateş, "Ancak maşaları konumundaki terör örgütü eliyle kurdukları komployla yönetimi değiştirdiler. Gelenler kendisini, partiyi adından amblemine kadar 'yeni' olarak nitelendirdiler, gömlek değiştirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

İlerleyen süreçte parti içinde anti demokratik uygulamaların hayata geçirildiğine dikkati çeken Ateş, bu kapsamda ön seçimin parti mevzuatından çıkarıldığını ifade etti.

Ateş, tek adaylı kongrelerle, il ve ilçe başkanlarıyla yönetimlerinin belirlendiğini, yönetimden farklı düşünenlerinin ise partiden ihraç edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu, acımasızca can aldığı, 182 ülkenin iktidarı ve muhalefeti ile çözüm aradığı bir dönemde kendisini 'yeni CHP' olarak adlandıran yönetim, eski bir genel sekreter yardımcısını, başarılı eski bir baro başkanı ile genç bir avukatı daha partiden ihraç etti. Anlaşılan bu üç arkadaşımız daha tehlikeli bulunmuştur."

- "İktidara birlik ve beraberliğe önem vermesi önerilirken..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla demokrasiye vurgu yaptığını ancak bu tutumun parti içinde gösterilmediğini savunan Ateş, şunları kaydetti:

"Genel Başkan Kovid-19 virüsüne çözüm olarak FETÖ nedeniyle kamudan atılan sağlık çalışanlarının derhal görevlerine iade edilmesini, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanmasını önerdi. Partide ise tam tersi yapılıyor. Yanlışa 'Yanlış' diyenler partiden önce atılıyor, sonra savunmaları isteniyor. Partinin temel taşları sökülüp sele veriliyor, Cumhuriyet'i yıkmak için yaratılan selden kurtarmaya çalıştığı kütüklerle parti inşa etmeye çalışılıyor. İktidara muhalefet eden kuruluşları toplantıya çağırmasını önerirken, muhalif sesler çıkacak diye parti organları ortadan kaldırılıyor. İktidara birlik ve beraberliğe önem verilmesi önerilirken, partinin birlik ve beraberliğine tahrip kalıbı sokuluyor. Bu ihraçların altında yatan gerçek budur."

Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ile üyeler eski İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve avukat İrem Çiçek partiden ihraç edilmişti.

Söz konusu isimlerin, CHP yönetiminin boykot kararına rağmen bazı televizyon programlarına katıldıkları için disipline sevk edildikleri gündeme gelmişti.