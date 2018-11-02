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Ankara'da eski hakime FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski hakim Hüseyin Erdem'e, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Erdem ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için Erdem'e söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Erdem, FETÖ üyesi olmadığını savundu.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını öne süren Erdem, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Hüseyin Erdem'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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