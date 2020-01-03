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Son dakika... 15 Temmuz davasında Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

03.01.2020  11:17 - Güncelleme: 03.01.2020  12:17
Fetullahçı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin 2’si er, 70’i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 70 sanığa “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan 2 er hakkında cezaya yer olmadığına karar verdi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adliyesi’ndeki Konferans Salonu’nda görülen duruşmaya, 14 tutuklu sanık getirilirken tutuksuz yargılanan 1 er ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 70 sanık hakkında “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı, sanıkların mahkemedeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak müebbet hapise çevirdi. Mahkeme, 15 Temmuz’da er olarak görev yapan Burak Tüfekçi ve Vural Tunçkıran hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Müebbet hapis cezası verilen Hava Harp Okulu öğrencisi Sanık Yusuf Kurt’un sağlık sorunlarını dikkate alan mahkeme, adli kontrol şartı uygulanarak ev hapsiyle cezalandırılmasına karar verdi.
55 FİRARİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
Mahkeme ayrıca 55 firari sanık hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emirlerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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