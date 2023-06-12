Eski HDP İstanbul Eş Başkanı Ankara'da gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, geçmişte PKK/KCK'nın sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde de bulunduğu belirlenen D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan D.E. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlarından da işlem yapılacağı belirtildi.

D.E'nin, işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği bildirildi.