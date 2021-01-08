İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3303
  • EURO
    9,0073
  • ALTIN
    444.51
  • BIST100
    1538.62
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi
Güncel

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuksuz sanık Çelik, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

AA08 Ocak 2021 Cuma 16:41 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 16:41
ABONE OL

İddianamede, Çelik hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz sanık Çelik, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Çelik hakkında daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.