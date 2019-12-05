Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a FETÖ'den 10 yıl hapis
Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, 'FETÖ yöneticiliği'nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.
- AA
Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.
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