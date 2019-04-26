Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a tutuklama talebi
Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
- AA/DHA
"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi.
Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 23 Nisan Salı günü gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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