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Eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'deki 'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklanmaya devam ediyor.
 

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