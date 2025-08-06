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Eski kocaya meydan dayağı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşiyle arasında problem olan bir kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dövdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda tarafları polis güçlükle ayırabildi.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Eski kocaya meydan dayağı
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Olay, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öğrenince öfkeye kapıldı. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek darp etmeye başladı.

Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.

  • kadın şiddeti
  • cadde dövüşü
  • polis müdahalesi

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