Eski makam şoförü konuştu, rüşvet çarkı deşifre oldu

16 Şubat 2020 Pazar09:49 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 10:43

Yalova Belediyesi’nde yaşanan rüşvet skandalında tanıkların ifadesi ortaya çıktı.Tutuklanan Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in 2018-19 yılları arasında makam şoförü olan ancak daha sonra bu görevden alınan E.A. polise verdiği ifadede rüşvet çarkının nasıl döndüğünü anlattı: “Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile müteahhit Bekir Bilgili dışarıya aralarının kötü olduğu izlenimini verirdi. Buna karşın Bilgili, Başkan Yardımcısı’nın odasına randevusuz girebilen tek kişiydi. Güleç, Bilgili ile sık sık Safran yolu üzerinde bulunan kendine ait çiftliğinde görüşürdü.”

POŞETLE TESLİM ETTİM

Makam şoförü, E. A şöyle devam etti: “Halit Güleç telefonla muhasebe sorumlusu Reşat Elgin’i arayarak parayı ayarlayıp sekreteri Bahar’a vermesini söyledi. Kısa bir süre sonra sekreter elinde poşetlerle Başkan Yardımcısı’nın odasına girdi. Bir süre sonra beni çağırıp ağzı kapalı olan zarfları ... Gazetesi ve, ... Gazetesi’ne götürmemi istediler. Ben de zarfları götürüp teslim ettim. Aynı şekilde Reşat Elgin’in yanına beni de defalarca gönderdi. Poşet içinde parayı alıp Halil Güleç’e teslim ediyordum. Akşam çıkarken o poşet Başkan Güleç’in elinde oluyordu.”

ÇİFTLİK BİLE RÜŞVET

E. A. ifadesinde, “Başkan Yardımcısı’nın Safran’da bulunan çiftliğini B.Ç. adlı bir başka müteahhit yaptı. Bu müteahhittin belediyeden alacağı vardı. Başkan Yardımcısı, kendisi ile görüşmek isteyen B.Ç.’yi ‘bugün gitsin yarın gelsin’ diyerek sürekli gönderiyordu. B.Ç. sonra araya birilerini soktu ve Başkan Yardımcısı ile görüştü” dedi.

PARA ÇANTAYLA GELDİ

E.A, “Temizlik şirketinin yetkilisi laptop çantası ile geldi. Güleç onu diğer başkan yardımcısının odasında kabul etti. Adam çıkarken çanta yoktu. Güleç daha sonra beni çağırarak aynı çantayı bana verdi ve arabanın bagajına koymamı istedi. O gün akşam beni eve göndererek arabayı kendisi kullandı” diye konuştu.

İŞ YAPMAYAN FİRMAYA ALACAK YAZILMIŞ

Belediyede muhasebe bölümünde çalışan G.G.B. ise kuruma iş yapan firmalara hak edişlerine göre ödeme yapıldığını hatırlatarak, hesapta para olmadığını fark ettiğinde geriye dönük yaptığı araştırma sonucu yaşadıklarını tanık olarak verdiği ifadede şöyle anlattı: “Muhasebe kayıtlarında hata olup olmadığını öğrenmek için 2017 yılına kadar geriye dönük inceleme yapmaya başladım. Kesintisi olmayan firmalara ödeme yapıldığını fark ettim. Belediyeden hiçbir alacağı olmayan iki firma adına alacak kaydedilmişti. Bu firmalara ait alacakların çek kısmına ise ‘Bekir Bilgili adına ödenmesi’ diye yazılmıştı. Hatta bazı evraklar üzerinde oynanmıştı. Bu şekilde 31 ödeme yapıldığını ve yaklaşık tutarın da 1 milyon 20 bin lira olduğunu tespit ettik. Ödemelerin çoğu elden yapılmıştı 3-4 tanesi de Bekir Bilgili’nin hesabına yatırılmıştı.

AL ŞU 40 BİNİ SUS

“Evrakların çoğunu düzenleyen kişi Reşat Elgin’di. Onu arayıp evrakların çıktısının eksik olduğunu söyledik. Bize önce evrakların tamam olduğunu ve getireceğini söyledi. Ancak daha sonra yanıma gelerek, ‘Ben hepsini halledeceğim. Sana 40 bin lira vereyim hesaplarda sıkıntı olduğunu Muhasebe Müdürü Şenay Hanım’a söyleme’ dedi. Bunun üzerine defolup gitmesini söyledim ve ilgili müdürümüz ile bağlı bulunduğumuz başkan yardımcısına bilgi verdim. Bir gün sonra da Reşat Elgin, öğle yemeği için çıktıktan sonra bir daha belediyeye dönmedi. ”